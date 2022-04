Oggi Claudio Barbaro, Senatore della Repubblica Italiana e Presidente Asi, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, una trasmissione radiofonica che va in onda su 1 Station Radio. Barbaro, durante il suo intervento, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calcio Napoli e alla lotta scudetto. Ecco le sue parole:

“Se il Napoli dovesse vincere contro la Roma non dico che sarei felice, ma, di certo, sarei meno triste: meglio che lo Scudetto vada al Napoli piuttosto che a Milan o Inter, ecco.

Per quello che riguarda la Juve: non penso possa tornare in lizza per lo Scudetto. L’Inter? Difficile dire che possa essere l’uomo Scudetto, ma ha grandi campioni. Dzeko e Lautaro sono ottimi attaccanti, sono una bella coppia. Il Milan invece non mi convince, è sovradimensionata per me. L’allenatore è buono ma non è mai riuscito ad arrivare in fondo. I giocatori sono di livello ma non eccezionali. Nel Napoli c’è qualcosa che non mi convince. Spalletti lo conosco, ma anche lui non è mai riuscito a centrare l’obiettivo. La squadra la mette benissimo in campo, la qualità del gioco è bella, ma ogni tanto si inceppa qualche meccanismo. La sconfitta con la Fiorentina? Non mi stupisco: merita di stare dove sta. Nel Napoli vedo una squadra ben assortita. Insigne potrebbe fare di più, Osimhen è un ottimo attaccante. Lo snodo decisivo sarà proprio questo turno di campionato”.