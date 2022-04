Gazzetta – Mertens-Osimhen mai in campo insieme da titolari

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare del Napoli, concentrandosi su Osimhen e Mertens. Questo quanto riportato: “Finora Luciano Spalletti non li ha mai mandati in campo insieme da titolari, piuttosto sfruttando in corsa le qualità dei due, magari per cercare di ribaltare situazioni complesse. Certo, ha ragione il tecnico nel sottolineare che la cosa più importante è l’equilibrio della squadra. Ma se questo comunque è precario, come dimostrato contro la Fiorentina – per via anche di qualche centrocampista fuori forma -, allora magari meglio rischiare qualcosa e segnare di più”.

Il quotidiano elogia la coppia d’attacco anche se il mister azzurro li schiera difficilmente dal primo minuto insieme, in vista della Roma cambierà qualcosa.