Gazzetta – Asta internazionale in estate per Bremer. Costo di oltre 50 milioni

Tutti pazzi per Geison Bremer. Così titola La Gazzetta Dello Sport in merito al difensore del Torino, ambitissimo da numerosi club. La lista delle pretendenti si amplia sempre di più giorno dopo giorno. Gli ultimi a puntare gli occhi sul brasiliano sono il Tottenham di Antonio Conte e l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Non sono gli unici club esteri a volerlo. Squadre come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Arsenal, Leicester, Everton e Newcastle continuano a sondare. Resta forte l’interesse anche in Serie A, in particolare da parte di Napoli, Inter e Juventus. Dunque, in estate si scatenerà un’asta internazionale per il calciatore torinista. A rendere difficile la trattativa è il costante aumento del prezzo del giocatore, che al momento è superiore ai 50 milioni.