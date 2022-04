Cm.com – Lazio, Mertens prima scelta per il ruolo di vice Immobile

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Lazio sarebbe pronta a fare sul serio per ingaggiare Dries Mertens. L’obiettivo, è quello di costruire una squadra che possa competere per i primi 4 posti del campionato. Tra le figure ricercate, una di quelle in cima alla lista della dirigenza biancoceleste è quella del vice Immobile, una delle mancanze nel corso della stagione laziale. Il profilo maggiormente gradito da Maurizio Sarri corrisponde proprio al belga, in scadenza di contratto con il Napoli. L’alternativa è Ciccio Caputo, attaccante della Sampdoria.