CdS – Napoli, Spalletti vuole una reazione da squadra contro la Roma

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano ci sarebbe stata una riunione tra Luciano Spalletti e la sua squadra. L’incontro è avvenuto prima dell’allenamento e con l’obiettivo di scatenare una reazione positiva tra i calciatori azzurri. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Una bella chiacchierata dopo due giorni trascorsi a riposare e soprattutto a riflettere. Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita in programma lunedì alle 19 con la Roma al Maradona: un crocevia fondamentale e forse una specie di ultima fermata tricolore al netto della sconfitta con la Fiorentina e dei risultati delle milanesi (una in particolare: l’Inter).

Lo scudetto, insomma, non è ancora sfumato e anzi il signor Luciano si aspetta una reazione tutta testa, anima e cuore: concetti magari ripetuti anche ieri ai suoi guardandoli negli occhi, nel corso della riunione in campo che ha preceduto l’allenamento. Da buon prof-allenatore: repetita iuvant”.