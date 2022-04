Repubblica – Koulibaly sprona i suoi compagni: l’obiettivo è reagire e vincere

Il quotidiano La Repubblica torna a parlare del Napoli e delle ambizioni scudetto della squadra partenopea. Lo fa concentrandosi sulle parole che avrebbe pronunciato Kalidou Koulibaly nello spogliatoio dopo la gara contro la Fiorentina. Il difensore azzurro avrebbe incitato i suoi compagni a non arrendersi. Questo quanto riportato:

“La sesta sconfitta in campionato ha allontanato in modo quasi irrimediabile dal sogno scudetto gli azzurri, che però sono decisi ad aggrapparsi alla matematica e non hanno alcuna fretta di alzare la bandiera bianca della resa. Nello spogliatoio ha trovato terreno fertile il messaggio battagliero di Kalidou Koulibaly, il primo a riprendersi dal ko di domenica scorsa a Fuorigrotta. “Ci rimangono da giocare altre sei partite prima della fine del campionato e dobbiamo cercare di vincerle tutte…” avrebbe detto il senegalese ai compagni, convincendoli a stringere l’ennesimo patto per rilanciare la volata”.