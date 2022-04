Oggi pomeriggio Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le dichiarazioni di Calaiò:

“Cinque sconfitte interne del Napoli e grandi match bucati per mancanza di lucidità? I dati fanno pensare e ti lasciano un dubbio, le partite in casa andrebbero vinte se si punta allo scudetto. Non so se sia questione di pressione, quando giocavamo noi in B ed in C il San Paolo era un fortino e magari dipende dal carattere dei calciatori. Quando c’è da fare un passo verso lo scudetto, il Napoli viene meno: forse è questione di mentalità, chi sente troppo la partita viene meno. E anche qualche scelta di Spalletti mi lascia perplesso: Mertens al Maradona deve giocare sempre. Con Zielinski che non è in un buon momento di forma, allora perchè non possono giocare Mertens e Osimhen dal 1′?

Il Napoli si sbilancia troppo tatticamente? Difensivamente tra Zielinski e Mertens non c’è tutta questa differenza, sei sbilanciato comunque, e contro la Fiorentina hai perso a centrocampo dove è pesata molto l’assenza di Anguissa a fronte della tanta tecnica che hanno Fabian e Lobotka. Spalletti va osannato per ciò che ha fatto fino ad ora, ha dimostrato di saper tenere tutto il gruppo sulla corda e dato che è sempre coerente con le sue scelte, perché non cambiare chi non è al top con chi ha voglia di fare gol e di restare a Napoli?”