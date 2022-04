Già da tempo si parla del probabile addio a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. Questo è il desiderio del giocatore: tornare in Spagna.

Fabian è in scadenza nel 2023 e per non perderlo a zero, il club azzurro lo venderà a giugno. Attualmente, sono molte le squadre interessate al mediano. Tra i vari club che lo stanno tenendo d’occhio, c’è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il Napoli lo valuta circa 40-50 milioni di euro.

Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, la volontà del giocatore è proprio quella di tornare nel campionato spagnolo e di entrare in un big club della Liga, proprio come il Real.