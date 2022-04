Spalletti: “Capita di veder svanito l’obiettivo, ma poi questo ritorna”

Luciano Spalletti sta tenendo una lezione agli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’Aula Rossa “Carlo Ciliberto” di Monte Sant’Angelo. A due passi dallo stadio Maradona. L’appuntamento, nel corso del quale i partecipanti potranno rivolgono all’allenatore del Napoli una serie di domande. Queste le parole del tecnico:

“A noi è successo di perdere l’obiettivo, un pò come il Toscana quando c’è la nebbia: è lì e ci disturba la vista, ma poi scompare e torniamo a vederlo. Per me, lo studente è colui che nel caos della vita va da qualcuno che ha sempre la parola giusta per arricchire le sue conoscenze, per metter dentro a questo magazzino delle cose che poi ci possano servire anche per avere una buona qualità di dialogo nei confronti di chi cerca di imporsi: non si tratta solo di una figura che studia in un’università”.