Lele Adani, durante la Bobo tv, è intervenuto in merito alla corsa scudetto; ecco le sue parole:

“Il Napoli non è al livello di Juve e Inter, ma in quest’occasione storica deve attribuire alle sue colpe il fatto di aver perso terreno. Solo così, anche se è difficile, può provare a rientrare in corsa per lo Scudetto. È questione di mentalità”.