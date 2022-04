Pedullà: “Kvaratskhelia ottimo acquisto, presto tutti vedranno le sue qualità”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che ha parlato dell’ affare Napoli-Kvaratskhelia. Ecco quanto detto:

“Kvaratskhelia è sicuramente un colpo importante per il Napoli, èun tipo di acquisto straordinario. Bisogna parlare prima e non dopo. Quelli che lo giudicano non l’hanno visto giocare per due partite di fila. Questo è un ragazzo forte, destinato ad esplodere”. Per me è il vero erede di Insigne. Oggi si spendono 75 milioni per Vlahovic, e il Napoli spende 10 per un giocatore già pronto e dà un milione di euro all’anno a questo ragazzo. Esplosivo dal punto di vista fisico, con una tecnica immensa. Per me è un acquisto azzeccatissimo”.