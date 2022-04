Il Punto sul Campionato – Napoli, ora si fa dura. L’Inter è padrona del proprio destino. Il Milan non segna più. Tutti i temi della trentaduesima giornata

La trentaduesima giornata di Serie A sorride all’Inter, che con il successo sull’Hellas Verona, e approfittando dei passi falsi di Napoli e Milan, rispettivamente contro Fiorentina e Torino, si ripropone con forza, e soprattutto, diviene padrona del proprio destino. In zona Europa, oltre alla già citata viola, sorridono Roma e Lazio, che confermano il loro buon momento seppur in circostanze molto diverse. I primi hanno corso un rischio col fanalino di coda Salernitana, riuscendo a rimediare nel finale. I secondi hanno invece travolto il Genoa. L’Atalanta, apparsa concentrata su altri orizzonti, è stata sconfitta dal sempre più sorprendente Sassuolo, e vede allontanarsi i posti per la qualificazione alle coppe europee.

Dolorosa sconfitta per il Napoli, che viene fermato dalla Fiorentina. Non una brutta partita per gli azzurri, che però si sono trovati davanti un’avversaria in gran forma e in grado di fornire una prestazione di altissimo livello. Un ko pesantissimo per Luciano Spalletti e i suoi. Non è ancora detta l’ultima parola, ma la corsa si fa decisamente più in salita. Se al termine del campionato bisognerà recriminare per un paio di punti, non sarà questa sfida ad essere la causa, ma inciampi capitati in gare passate. Per Vincenzo Italiano è uno dei successi più importanti di tutta la stagione, che catapulta i suoi in piena lotta per l’Europa.

L’Inter torna a convincere rifilando due gol all’Hellas Verona. Il primo tempo dei nerazzurri è stato di altissimo livello, e per gli avversari non c’è stata possibilità di opporsi. I gol di Nicolò Barella e di Edin Dzeko, hanno lanciato la squadra di Simone Inzaghi. Nella ripresa si è vista più gestione, ma senza rinunciare a pretendere qualcosa in fase offensiva. Per la Beneamata potrebbe essere arrivata una svolta soprattutto dal punto di vista psicologico: lì dove è mancato qualcosa negli ultimi tempi. Il calendario è il meno complicato tra quelli delle contendenti al titolo, motivo per cui questa vittoria è di enorme importanza. Ora i nerazzurri hanno il destino nelle loro mani, un altro aspetto da non sottovalutare.

Il Milan non riesce più a segnare, e con il Torino arriva il secondo 0-0 consecutivo. Partita poco brillante da parte dei rossoneri, che sembrano aver perso lo smalto delle precedenti uscite. Anzi, ai punti avrebbero meritato i granata, autori di una buona prestazione e affermatisi ancora una volta come una squadra in grado di frenare le prime della classifica dopo Juventus e Inter. Un campanello d’allarme per Stefano Pioli, che oltre a qualche prestazione individuale sicuramente non all’altezza, non riesce più a veder incidere i suoi come in altre occasioni. Ora che non si è più padroni del proprio destino, la corsa allo scudetto si fa decisamente più in salita.

La Juventus vince in rimonta in casa del Cagliari e ipoteca la qualificazione alla Champions League. Partita dove i bianconeri si sono visti abbastanza bene in alcuni frangenti della partita, mentre in altri non hanno creato enormi pericoli. Il gol vittoria è arrivato da Dusan Vlahovic in una carambola in area di rigore. Un successo che permette a Massimiliano Allegri di tenersi a distanza di sicurezza dalla Roma quinta. Escono sconfitti ancora una volta gli uomini di Walter Mazzarri. I buoni riscontri delle prime partite del 2022 avevano fatto ben sperare, ora però la situazione si è resa nuovamente complicata, e servirà qualcosa di diverso per poterla ribaltare.

La Roma vince in rimonta contro la Salernitana. Un successo che porta il marchio di José Mourinho, una vittoria di carattere, lì dove con le sole tue abilità non riesci ad arrivare. I campani hanno disputato un buon match e sono andati anche vicino al raddoppio. Poi i giallorossi grazie ad uno sprint nel finale hanno siglato i due gol che hanno regalato i tre punti. Per i capitolini si tratta dell’undicesimo risultato utile consecutivo, una striscia notevole che ha permesso ai suoi di poter raggiungere saldamente la zona Europa. Sempre più duro il cammino per Davide Nicola, anche se i suoi non hanno demeritato. I punti da recuperare per poter ambire alla permanenza in A sono decisamente troppi, e difficilmente verranno racimolati.

La Lazio travolge il Genoa e resta in piena zona Europa. Gran mattatore del match Ciro Immobile, autore della tripletta che ha permesso ai biancocelesti di ottenere il secondo successo consecutivo. Vittoria meritata per Maurizio Sarri. La sua squadra ha assorbito il duro ko nel derby e ha dimostrato di essere in continua crescita e maturazione. La qualificazione in Europa sarebbe il giusto premio per il lavoro svolto in questa stagione. Non basta solo il cuore ad Alexander Blessin. Il tecnico ha riportato mentalità e quadratura nel gruppo, ma non può bastare per garantirsi la permanenza in Serie A. La classifica certamente non dispera, però c’è bisogno anche di tecnica e qualità per evitare la retrocessione.

Altro ottimo successo del Sassuolo contro una big. Stavolta è l’Atalanta a venir sconfitta dagli emiliani. Un match dominato in lungo e in largo dai neroverdi, che confermano il loro ottimo rendimento contro le big del campionato. La doppietta dello scatenato Hamed Junior Traorè non ha lasciato scampo agli orobici, autori di un corposo turnover in vista dell’Europa League. Ennesima soddisfazione per Alessio Dionisi. Il suo gruppo è incredibilmente lucido e spensierato. Le dimostrazioni arrivano di continuo, così come i segnali che nei prossimi anni il progetto possa decollare. A Gian Piero Gasperini resta ben poco. La classifica non è delle migliori, e la testa è puntata soprattutto all’obiettivo Europa League che non al campionato.

Il Bologna ipoteca la salvezza avendo la meglio sulla Sampdoria. I rossoblù sono apparsi più in palla e più lucidi rispetto agli avversari, e per ampi tratti del match hanno dimostrato di poter meritare i 3 punti. A mettere la firma sul successo che vale la tranquillità è Marko Arnautovic, autore di una doppietta. I felsinei possono così raggiungere una posizione di classifica che mette loro nella condizione di non dover rischiare più di tanto. Si mette male per la squadra di Marco Giampaolo. I doriani correranno più di un rischio in questo rush finale, e il rischio di esser costretti a vivere alla giornata si fa sempre più concreto.

L’Udinese si mette al sicuro vincendo negli ultimi istanti di gara in casa del Venezia. Partita nel complesso giocata meglio dai friulani, che hanno tenuto in mano le redini senza correre enormi rischi, salvo poi complicarsi la vita e nel finale riparare portando a casa la vittoria. Un altro sospiro di sollievo per Gabriele Cioffi, che può dire di aver centrato l’obiettivo salvezza con largo anticipo. Non impossibile, ma sempre più dura per Paolo Zanetti. I lagunari non sono spacciati, ma le tante sconfitte pesano.

Empoli e Spezia si dividono la posta. Partita dove le emozioni non sono mancate, in particolare da parte dei toscani, a cui sono capitate le occasioni più pericolose. Tuttavia, anche i liguri si sono fatti notare nell’area avversaria. Un pareggio tra due squadre che non hanno paura di proporre e di lanciare novità. La salvezza non è ancora stata centrata del tutto, ma entrambe le compagini godono di una certa tranquillità e non hanno paura a giocare secondo la propria filosofia. Il Napoli, che dovrà incrociare entrambe in questo finale di stagione, dovrebbe prendere appunti.

RISULTATI

Empoli-Spezia 0-0

Inter-Hellas Verona 2-0 (22’ N. Barella, 30’ E. Dzeko)

Cagliari-Juventus 1-2 (10’ J. Pedro – 45’ M. De Ligt, 75’ D. Vlahovic)

Genoa-Lazio 1-4 (68’ Patric (A) – 31’ A. Marusic, 45+1’, 63’, 76’ C. Immobile)

Napoli-Fiorentina 2-3 (58’ D. Mertens, 84’ V. Osimhen – 29’ N. Gonzalez, 66’ J. Ikoné, 72’ A. Cabral)

Sassuolo-Atalanta 2-1 (24’, 61’ H. J. Traorè – 90+3’ L. Muriel)

Venezia-Udinese 1-2 (86’ T. Henry – 35’ G. Deulofeu (R), 90+4’ R. Becao)

Roma-Salernitana 2-1 (82’ C. Perez, 85’ C. Smalling – 22’ I. Radovanovic)

Torino-Milan 0-0

Bologna-Sampdoria 2-0 (61’, 76’ M. Arnautovic)