Schira a Radio Goal: “Per la permanenza di Mertens serve la riduzione dell’ingaggio”

Dries Mertens vorrebbe rimanere a Napoli per un altro anno.

Ne ha parlato il giornalista Nicolò Schira a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui ci sarebbe una buona probabilità di permanenza: “Mertens dovrà ridursi l’ingaggio se vuole rimanere a Napoli, dovrà portare lo stipendio a 1,5 milioni o 2 milioni all’anno. Il Napoli non metterà in atto la clausola del rinnovo per il terzo anno alle cifre attuale percepite dal belga. Molto si capirà dall’incontro tra il calciatore e il presidente ADL per il suo futuro”. Queste sono state le parole dello specialista di mercato alla radio ufficiale della società azzurra, dando dunque uno spiraglio di luce per il futuro del marcatore più prolifico della storia azzurra.

L’impressione di questi mesi è che Mertens vorrebbe rimanere a Napoli a tutti i costi.