De Maggio: “Zanoli è in uscita, se parte il Cholito assalto a Omorodion”

Valter De Maggio ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli a Radio Goal: “Al momento non sono previste cessioni, se non quella di Osimhen. Per ogni uscita ci sarà un’entrata. Manna si occuperà dei rinnovi di Kvara e Di Lorenzo. Le parole dell’agente del georgiano e del padre sono solo un gioco affinchè aumenti l’ingaggio. In uscita ci sono Zanoli e Simeone. Ci sono Di Lorenzo e Mazzocchi davanti al terzino mentre per il Cholito chiede spazio. Con la sua cessione si punterà su Omorodion dell’Atletico Madrid anche se gli spagnoli chiedono 30 milioni. Al posto di Osimhen potrebbe arrivare Lukaku ma bisognerà aspettare la fine dell’Europeo”.