Presentazione Conte, la SUGC non ci sta: “Il club di ADL continua a governare informazioni e comunicazioni, è inaccettabile”

Dopo l’ufficialità da parte del Napoli per l’arrivo sulla panchina dell’allenatore Antonio Conte, la società di Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il tecnico leccese sarà presentato ufficialmente ai media e ai tifosi mercoledì 6 giugno al Palazzo Reale a Napoli.

Quest’oggi, però, arriva una comunicato da parte del Sindacato dei Giornalisti della Campania (SUGC), “lamentandosi” del fatto che l’evento sia sostanzialmente una questione privata, negando l’accesso a fotografi e cineoperatori.

Di seguito il comunicato:

“Inizia male l’avventura di Antonio Conte a Napoli. La presentazione dell’allenatore è stata organizzata dalla Ssc Napoli nel Teatro di Corte di Palazzo Reale, ma è sostanzialmente una questione “privata”. Il club continua nell’azione di chiusura verso i media e censura le presenze di fotografi e cineoperatori. Oltre a selezionare e invitare solo un numero ristretto di giornalisti, che dovranno sostanzialmente assistere allo “spettacolo”. Il Napoli assicurerà una diretta internet della presentazione, puntando sempre più ad autoprodurre contenuti e a governare le informazioni e le comunicazioni”.

“L’Ussi e il Sugc ritengono inaccettabile questa impostazione, che non consente agli operatori dell’informazione di poter svolgere liberamente il loro lavoro, anche e soprattutto in una circostanza così importante per i tifosi e la città. E invitano il Napoli a seguire l’esempio di altre società sportive italiane ed europee che, correttamente, danno la possibilità alle testate giornalistiche di richiedere un accredito, organizzando queste iniziative nel rispetto del lavoro e dell’autonomia giornalistica” conclude così il comunicato.