Turchia-Georgia, Kvara parte titolare! Intanto i georgiani a Dortmund urlano: “Forza Napoli”

Ci siamo. La Georgia è pronta al debutto agli Europei e lo farà alle 18 contro la Turchia di Vincenzo Montella.

L’attaccante del Napoli Kvaratskhelia partirà titolare ed è molto concentrato dopo aver raggiunto insieme ai compagni questa qualificazione tanto desiderata e combattuta.

Intanto, al Signal Iduna Park di Dortmund incitano il loro beniamino e l’inviato di Sky Sport Francesco Cosatti ha parlato proprio di lui: “Ho notato un Kvara molto concentrato, è entrato per ultimo per il riscaldamento ma ormai lo conosciamo bene. Anche nel riscaldamento col Napoli non regala grandi sorrisi”.

“Inoltre, oggi passeggiando tra le strade di Dortmund, ho notato che la maggior parte dei tifosi georgiani portava sulla maglia il suo nome. Per loro è davvero il giocatore più importante. Molti tifosi urlavano “Forza Napoli!”. Si è creato un legame tra napoletani e georgiani“.