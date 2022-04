Sabatini ci va duro su Spalletti: “Insigne va sostituito con Mertens”

Ieri sera durante Pressing Serie A, si è parlato della brutta sconfitta del Napoli contro la Fiorentina; inizialmente a parlare è stato Walter De Maggio:

La sensazione che si aveva anche dopo il ko contro il Milan è che il Napoli fosse veramente maturo nella gestione. Onore alla Fiorentina ma oggi la delusione in città è grandissima. Anche se i messaggi social lasciano intendere che ci credono ancora”. Sandro Sabatini però ha subito detto la sua:

“I messaggi social dei calciatori onestamente li lascerei da parte, sono tutti uguali. Casomai se c’è un messaggio per Spalletti su Mertens lo terrei in considerazione per la prossima partita”. Non voglio fare il polemico, ma vorrei dire una cosa su Insigne. Sarà perché sente la pressione, sarà perché deve andare via o perché ha sempre avuto un rapporto conflittuale con il pubblico. Non capisco perché non si possa sostituire con Mertens, lo faceva Benitez quando erano giovani. Il belga offre al Napoli molto di più in questo momento. Insigne ha segnato un solo gol su azione in questa stagione e direi che è poco” ha sottolineato il giornalista sportivo.

De Maggio ha controbattuto: “Oggi però Insigne ha giocato bene e non ho capito perché sia stato tolto. Su Mertens sono d’accordo perché con lui aumenta il potenziale offensivo del Napoli”.