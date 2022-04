CdS – L’Italia ha classe arbitrale peggiore al mondo: cosa non va nell’AIA

Il Corriere dello Sport ha dedicato un pezzo a quella che, dal quotidiano, è stata definita “la peggiore classe arbitrale del mondo”, quella che opera in Serie A.

“Non abbiamo stadi, non abbiamo regole, non abbiamo lungimiranza. Ma in Italia c’è la classe arbitrale peggiore al mondo per profilo mentale, personalità: nella maggioranza malati di protagonismo, refrattari ad ammettere i loro errori. Se il Var non è capace di prendere per le orecchie il tale vestito da arbitro e portarlo al video per fargli capire che sbaglia, come è successo ieri e tante altre volte prima. Un quarto d’ora perso e mai recuperato del tutto. L’altra indecenza solo italiana e latina sono le manfrine dei giocatori. Il loro svenire ogni cinque minuti con il risultato in tasca”.