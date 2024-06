Di Marzio: “Il Napoli ad un passo dal primo acquisto. È un difensore, le ultime”

Gianluca Di Marzio commenta il probabile primo acquisto del Napoli della prossima stagione. Si tratta dello spagnolo Rafa Marin, il calciatore del Real Madrid in prestito all’Alaves. Sono le ore decisive per chiudere un accordo già ultimato. I dettagli sul calciatore:

“Rafa Marin è un difensore spagnolo classe 2002 di proprietà del Real Madrid. È dotato di grande struttura fisica, essendo altro 191 cm, ed è di piede destro.

In questa stagione Rafa Marin ha giocato in prestito all’Alaves. In Liga ha preso parte a 33 gare in cui, però, non è riuscito a collezionare gol e assist. Ha preso parte, poi, anche a due partire di Coppa del Re.”