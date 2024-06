Accomando: “Trattativa a buon punto per Rafa Marin, il Real chiede 15 milioni. Napoli davanti alla concorrenza”

Rafa Marin, difensore di proprietà del Real Madrid e in prestito al Deportivo Alavés durante l’ultima stagione, è un obiettivo reale e concreto per il nuovo Napoli di Antonio Conte.

Nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti avanzati per il difensore spagnolo, reduce da un’ottima stagione con la formazione basca, collezionando ben 35 presenze tra Liga e Copa del Rey, per un totale di 2546 minuti giocati.

Il giornalista ed esperto di calciomercato Orazio Accomando fa il punto della situazione riguardo la trattativa in corso con i blancos per il centrale: “Prosegue la trattativa del Napoli con il Real Madrid per Rafa Marin. La richiesta degli spagnoli è di 15 milioni di euro, con il Real che punta ad inserire l’opzione di recompra. Trattativa a buon punto, con gli azzurri davanti alla concorrenza che puntano a prenderlo ad una cifra inferiore”.