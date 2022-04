Chiariello: “Il Napoli in casa ha perso cinque volte su sei sconfitte totali”

Umberto Chiariello, ha parlato a Canale 21 durante Campania Sport del problema del Napoli in casa; ecco le sue parole:

“Bisogna analizzare il problema vero: non la pagliuzza nell’occhio, ma la trave. E la trave è che esiste un problema oggettivo: in casa sua, il Napoli ha perso cinque volte su sei sconfitte totali, pareggiando col Verona e non battendo nessuna delle rivali Scudetto, se non la Juve, che era però la Juventus che non aveva ancora Dusan Vlahovic. Non è una casualità, perché a Fuorigrotta il Napoli gioca cercando la partenza dal basso o la palla sparata in profondità per Osimhen, che è scollato dalla squadra di 40 metri, con i compagni che devono rincorrerlo col motorino”.

“In trasferta, invece – ha proseguito l’opinionista – la squadra di Luciano Spalletti, che non ha grandi incontristi e per molto tempo ha dovuto fare a meno del camerunense Frank Anguissa, si affida a Stanislav Lobotka, abbassa gli esterni alti e li manda in raddoppio sui terzini. Insomma, gioca con il 4-5-1, con una linea di centrocampo molto più serrata e, così facendo, prende meno gol, ripartendo poi tra gli spazi”.

“Il Napoli – ha concluso Chiariello – fa fatica perché non è strutturalmente in grado di ‘strozzare alla gola’ l’avversario, di costringerlo alla resa col pressing alto. Inoltre, prende gol da 8 gare consecutive, mentre prima era impenetrabile. Lo ripeto: c’è un problema casa”.