Gazzetta – Ospina ha la stima di spalletti ma potrebbe non bastare

Nell’edizione odierna la Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione dei portieri in casa Napoli. Come evidenziato dal quotidiano, David Ospina gode della fiducia di Spalletti, che però potrebbe non bastare. Infatti a causa del pesante ingaggio percepito dal colombiano, il club potrebbe puntare su Meret per la prossima stagione.

Ecco ciò che si legge sul giornale: “Già dalla prossima stagione la società campana deve contenere i costi degli ingaggi. Così si aspetta la fine del campionato per mettersi a tavolino e programmare il nuovo corso salariale. Rientra in questo canovaccio il portiere Ospina, forte di uno stipendio da quasi 4 milioni netti.

Il colombiano farà sconti, per firmare oltre il 2022? Spalletti lo vede bene, ma potrebbe non bastare. Soprattutto perché il d.s. Cristiano Giuntoli sta dialogando con profitto (in contemporanea) con i rappresentanti del giovane Alex Meret, in scadenza tra poco più di un anno. Serve chiarezza fra i pali”.