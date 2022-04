Gazzetta – Per Koulibaly c’è il Barcellona: il senegalese deve fare una scelta

La Gazzetta dello Sport oggi ha parlato dei piani del Napoli per il futuro, soffermandosi sul mercato in uscita. Infatti tra i nomi dei possibili partenti, figura anche quello di Kalidou Koulibaly.

Ecco cosa si legge sul quotidiano: “È differente la situazione di Kalidou Koulibaly, nonostante anche il senegalese abbia un contratto di breve respiro (2023). Il Barcellona lo sta corteggiando da tempo, ma lui sinora ha dimostrato grande coerenza e non perde occasione per manifestare il suo affetto all’ambiente napoletano. Alla sua età è una questione di scelta di vita: chiudere nell’ambiente a cui è legato o giocarsi l’ultima grande opportunità. Il Napoli lo lascia tranquillo, ma bisogna mettere nel conto che in estate possa manifestare l’idea di andarsene. Così a Giuntoli tocca mettere nel mirino i candidati alla sua maglia. Ma finché KK non getta la maschera…”.