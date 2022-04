SSC NAPOLI – Ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì

Il Napoli riprenderà gli allenamenti mercoledì mattina per ordine di Luciano Spalletti.

Il comunicato della società si può leggere direttamente sul sito ufficiale del club campano: “Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle oer 19 allo Stadio Maradona”. Spalletti ha dunque concesso alla squadra ben due giorni di riposo dopo la sconfitta pesante in casa con la Fiorentina. L’appuntamento è dunque fissato a mercoledì, per preparare il big match di lunedì prossimo contro una Roma che sta sorprendendo tutti in questo finale di stagione.