Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato durante il prepartita di Napoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn.

“Il livello di consapevolezza della mia squadra? Il top della consapevolezza. In settimana li ho visti molto concentrati per farsi trovare al meglio in questa partita. C’è una cosa importantissima: tutti stanno facendo la stessa cosa. Questo è il segnale più importante di tutti”.