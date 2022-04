LIVE MN – Napoli-Fiorentina 0-1, segnalati 2 minuti di recupero

Al “Maradona” si affrontano, alle ore 15, Napoli e Fiorentina: sfida valevole per la 32esima giornata. La Fiorentina per l’assalto finale all’Europa, il Napoli per superare il Milan e salire almeno per una giornata al primo posto. Sfida aperta e decisiva che varrà una intera stagione per entrambe le compagini.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Comincia il match, batte la Fiorentina

1‘ – Parte forte la Fiorentina, destro smorzato di Nico Gonzalez, palla fuori

5‘ – Contatto fra Castrovilli ed Insigne, punizione da una distanza pericolosa, si avventa Rrhamani: solo corner

7′ – OCCASIONE NAPOLI! Osimhen di testa, palla fuori di un soffio, alla destra di Terracciano

9‘ – Lancio lungo di Koulibaly per Insigne che cerca lo scavetto volante, palla fuori di poco!

10‘ – Ammonito Milenkovic per un fallo a metà campo su Lobotka

12‘ – Occasione sprecata per il Napoli! Azione sgusciante di Mario che al centro serve Fabiàn Ruiz che anzichè calciare a tu per tu con Terracciano, tenta di servire Zielinski quando la difesa viola aveva recuperato la posizione

14‘ – Cross al centro di Zielinski per Osimhen che la mette dentro. Il nigeriano, però era oltre la linea del pallone: fuorigioco!

17‘ – Nico Gonzalez punta gli avversari, trova a sinistra Biraghi che calcia dritto per dritto con Ospina che devìa in corner!

18‘ – Conclusione da fuori area di Castrovilli, sfera in curva

23‘ – Insigne servito da Fabiàn rientra sul destro, blocca Terracciano

24‘ – Scontro Osimhen-Igor, il nigeriano rimane a terra

29‘ – GOL FIORENTINA! Cross Morbido di Duncan, torre di Cabral per Nico Gonzalez che col mancino spacca la porta, 0-1!

34‘ – OCCASIONISSIMA PER MARIO RUI! Il portoghese aveva beffato Terracciano che viene sorpreso sul primo palo: tiro troppo alto!

40‘ – Castrovilli a terra, gioco fermo

41‘ – Perde palla Lobotka, tiro di Nico Gonzalez dalla trequarti: palla altissima

2′ minuti di recupero