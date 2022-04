Carlo Alvino ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina allo stadio Maradona. Il giornalista in un tweet scrive: “È finita solo quando è finita! Ma questa sconfitta deve far riflettere Spalletti. Suoi i meriti per aver portato il Napoli a lottare per lo scudetto ma oggi deve recitare il mea culpa! Insistere su chi non è in forma si è visto che non paga. Spazio a chi ha la testa libera!“

