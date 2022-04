Soviero a Radio Marte: “Non sarei arrivato a maggio senza rinnovo per Ospina”

Salvatore Soviero, ex portiere di Serie A, ha parlato del Napoli e della lotta scudetto.

A Radio Marte è intervenuto, dunque, dando diversi punti di vista sulla situazione attuale. Quest’ultimo ha parlato di lotta scudetto e di questione rinnovi: “Per me Napoli, Milan e Inter si giocano lo scudetto alla pari. Sulla questione rinnovi, avrei evitato di arrivare a maggio senza aver intavolato una vera e propria trattativa con Ospina. Il prossimo anno toccherà a Meret, anche se avrà sempre davanti a sè sempre un altro portiere con il quale competere per il ruolo da titolare”. Vedremo quale sarà dunque la situazione rinnovi in casa Napoli, con Ospina che sembra destinato a lasciare Napoli alla fine di questa stagione.