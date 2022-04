A pochi giorni dalla fondamentale sfida tra Napoli e Fiorentina, la squadra azzurra ha voluto ricordare uno dei memorabili match proprio contro i toscani. La partita in questione pubblicata quest’oggi, fu giocata proprio il 7 aprile del 2015! Il Napoli di Benitez schiantò in casa i viola allenati da Vincenzo Montella. Si registrò quasi il tutto esaurito al San Paolo. Fu Dries Mertens ad aprire le danze, successivamente le reti di Hamsik e Callejon. Di seguito il video in questione: