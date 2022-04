UEFA: arriva il provvedimento ufficiale sulle spese sportive

La UEFA ha varato ufficialmente una misura restrittiva sulle spese sportive, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Spunta allora grande attenzione intorno al salary cap, il presidente Ceferin riferisce che le suddette norme saranno in vigore dal mese di giugno ma saranno estremamente utili a proteggere l’integrità del calcio europeo. Dunque è prevista una normativa secondo la quale le spese dovranno essere limitate al 70% delle entrate dei club, commissioni incluse. In caso di violazioni la UEFA fa sapere che non mancheranno sanzioni molto severe, importanti saranno però le valutazioni preventive.