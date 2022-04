Fiorentina, Cabral: “Il Napoli? Abbiamo grande potenziale e possiamo giocarcela senza problemi”

Questo pomeriggio Arthur Cabral, attaccante della Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fiorentina Weekly sui canali ufficiali del club fiorentino. Il giocatore ha detto la sua in vista di Napoli-Fiorentina, partita che verrà giocata domenica pomeriggio alle 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona, in casa degli azzurri. Queste le parole di Cabral in merito:

“Il Napoli? Preferisco pensare a noi e quello che possiamo fare in campo contro il Napoli. Abbiamo un grande potenziale e possiamo giocare un ottimo match. Noi stiamo facendo una grande stagione e possiamo fare un certo tipo di gioco che ci contraddistingue. Arriviamo al match con il Napoli con grande fiducia e siamo convinti di poter fare una grande partita”.