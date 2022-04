FOTO – Napoli-Fiorentina, curve “sincronizzate” al Maradona? Spunta l’indizio social

Napoli si prepara alla sfida di domenica pomeriggio, al Maradona, tra gli azzurri e la Fiorentina: sugli spalti, potrebbe esserci una novità per quanto riguarda le curve.

Infatti, uno dei maggiori esponenti del tifo azzurro in Curva B, Pasquale Alfiero, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che potrebbe far pensare a una “sincronizzazione” delle due curve per rendere lo stadio un’unica voce, in un match importantissimo per gli uomini di Spalletti. Di seguito, il post, che recita: “Non è ancora il tempo della gioia del sogno esaudito, ma quello della rabbia e della fame di ogni torto subito, è il tempo delle due curve con un unico ruggito“.