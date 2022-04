Le notizie riportate ieri in merito al possibile arrivo di Nicolò Zaniolo al Napoli sono state da Claudio Vigorelli, agente del giocatore, che ha voluto fare chiarezza.

Ecco quanto detto:

“Tutte le questioni che riguardano il mercato le gestisco io, quindi non sono da prendere in considerazione le dichiarazioni di altri. Il ragazzo va lasciato tranquillo, basta voci sul suo futuro. Ogni settimana si legge dell’interesse di un nuovo club. È concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare i giallorossi a raggiungere gli obiettivi.”