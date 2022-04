Colpo di scena, Higuain non si ritira! “Sarò io a comunicarlo”

A sorpresa, Gonzalo Higuain ha smentito la voce lanciata dal padre nelle ultime ore, secondo cui avrebbe deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. L’ex attaccante del Napoli, ora all’Inter Miami, ha spiegato le proprie intenzioni nel corso di una conferenza stampa del suo attuale club, l’Inter Miami. Questo è quanto dichiara: “Credo che mio padre abbia frainteso. Non gli ho mai detto che mi sarei ritirato. Ha capito male, questo è quel che è successo. Ma non ha nulla a che fare con la realtà. Sono concentrato sulla mia squadra e sul rispettare il contratto e quando verrà il tempo, presa la decisione, la comunicherò io. Quello che mio padre o altre persone possono dire non c’entra niente con me. Quando sarà il momento sarò il primo a comunicarlo. Ora però penso al club e a rispettare il contratto“