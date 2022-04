Gazzetta – Giordano: “Il Napoli è diventato una squadra più matura…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Bruno Giordano.

L’ex attaccante del Napoli si è soffermato sulla squadra partenopea, sottolineando la crescita che sta avendo il gruppo nel corso della stagione.

Queste le parole di Giordano: “Per la continuità dimostrata finora, il Napoli merita di giocarsi un’opportunità simile. Quando il sogno sembrava svanito dopo qualche passaggio a vuoto, ha saputo rimettersi in carreggiata. È già un traguardo essere arrivati così in alto a questo punto della stagione. Ha affrontato infortuni e Covid da grande squadra, mentre l’Inter senza Brozovic e De Vrij è andata in difficoltà. La squadra sta attraversando una fase di maturazione, a Bergamo ha fatto una partita di attenzione e contrasto per sopperire alle assenze. Il calendario non va sottovalutato, più ci si avvicina alla fine e più le gare si complicano. Inoltre una delle due rivali andrà avanti in Coppa Italia e il Napoli può approfittare del dispendio di energie”.

Infine, su Mertens: “Io e lui abbiamo diverse cose in comune. Siamo sempre stati attaccanti generosi, a cui piace partecipare alla manovra. Dries si risparmia, è tosto e resta concentrato per 90′. Non ha solo un’ottima tecnica ma sa metterci la sostanza e questo era un mio punto di forza. Basti pensare a come è riuscito a procurarsi il rigore contro l’Atalanta“.