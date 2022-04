Sportmediaset – C’è l’ok di Spalletti per Zaniolo. Il Napoli spera in uno sconto

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti avrebbe dato l’ok per l’operazione che poterebbe Nicolò Zaniolo a vestire la maglia azzurra. Il giovane calciatore della Roma è finito sul taccuino del Napoli al fine di sostituire Lorenzo Insigne. La trattativa più dura però, sarà quella col club giallorosso che chiede non meno di 50 milioni di euro. Una cifra che gli azzurri non riuscirebbero a sostenere. Si spera che la volontà del giocatore possa abbassare le pretese.