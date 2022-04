Il Mattino: Napoli-Fiorentina già verso il tutto esaurito

Oggi Il Mattino scrive dell’accelerata nella vendita dei biglietti per Napoli-Fiorentina, salita dopo la vittoria degli azzurri a Bergamo.

“Non è complicato già a inizio settimana immaginare un Maradona al completo guardando i numeri: in questa prima fase di vendita – i biglietti sono disponibili già dallo scorso 29 marzo per i possessori di voucher – sono state polverizzate le due Curve superiori, pochissimi ancora i tagliandi disponibili per i Distinti, assaliti dalla tifoseria ieri. Il Maradona che riapre senza limiti già spinge i tifosi allo stadio, ma il Napoli che vince a Bergamo contro l’Atalanta e rilancia la corsa scudetto fa accelerare. La quota 40mila spettatori – già raggiunta nelle ultime gare interne – è di fatto già a un passo. La speranza è far registrare il tutto esaurito, il primo vero sold out della stagione”.