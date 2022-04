CorrSport: è Scamacca il primo nome sulla lista del Napoli in caso di partenza di Osimhen

Oggi Il Corriere dello Sport scrive del primo nome sul taccuino di Giuntoli in caso di cessione di Osimhen: Gianluca Scamacca del Sassuolo.

“E poi per il Napoli verranno – ma soltanto dopo – i centoventi milioni di buoni motivi per guardarsi intorno, per riflettere sul valzer di sterline che finiranno per materializzarsi ancora, diabolicamente, per dare un’ occhiata intorno – piace tanto Scamacca, il preferito nelle gerarchie – e per mettersi comodo, possibilmente all’ombra d’uno scudetto a riflettere. La vita è adesso”.