Renica: «Il Napoli è maturo per vincere, ma sarà corsa a tre fino alla fine»

Oggi l’ex difensore del Napoli degli anni Ottanta, Alessandro Renica, ha rilasciato un’intervista al Mattino sulla lotta scudetto.

Questo Napoli è maturo per vincere? “Certo, me ne sono accorto dopo Verona. E a Bergamo ne ho avuto conferma. La prestazione non mi ha sorpreso perché in emergenza il Napoli sta dando il meglio in trasferta, come è accaduto a Milano, Torino e Bergamo. I giocatori sanno cosa li aspetta, da questo momento le tensioni si moltiplicheranno”.

Napoli-Milan era sfida anche negli anni Ottanta: “I rossoneri presero il posto della Juventus, che è sempre stata la nostra rivale principale. L’ ingresso di Berlusconi nel calcio sparigliò le carte”.

Sul razzismo verso Napoli: “Vivo a Verona ma mi sento napoletano. Solo parole e nulla di concreto. Mi riferisco alle regole, alle leggi dure che non ci sono e che andrebbero rispettate. Il discorso è politico e non so a chi conviene affrontarlo sul serio”.