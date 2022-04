Insulti razzisti a Koulibaly, arriva il messaggio della Federcalcio del Senegal

Durante la partita tra Atalanta e Napoli, si è consumato l’ennesimo vergognoso episodio di razzismo nei confronti di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è stato nuovamente bersagliato per via del colore sella sua pelle. Un fatto inaccettabile. A intervenire, attraverso il proprio profilo Twitter, è stata la Federcalcio senegalese, che ha scritto un bellissimo messaggio.

“Come solito, alcuni tifosi dell’Atalanta, hanno ripetuto ancora una volta le loro sciocchezze umane rivolgendo insulti spregevoli e razzisti al nostro capitano Kalidou Koulibaly. Certi idioti senza cervello non dovrebbero avere un posto negli stadi. Forza Kalidou, il popolo senegalese ti sostiene di cuore e ti dice di essere orgoglioso del tuo coraggio, della tua esemplarità e della tua appartenenza alla nostra razza e al nostro paese. Coraggio capitano, non ti raggiungeranno mai. L’hai detto tu stesso durante il ricevimento al Palazzo della Repubblica dopo la nostra vittoria in Coppa d’Africa: “Possono ucciderci ma non possono disonorarci”. Il Senegal e l’Africa sono fieri di te. Sei un inflessibile difensore dei nostri colori, della nostra identità e della nostra cultura. Ecco perché sei il più forte. Stop al razzismo”.