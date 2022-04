Chi vince la Serie A? – I parametri decisivi in caso di arrivo a pari punti

Con le vittorie di Inter e Napoli, la lotta per lo scudetto è più viva che mai. Mancano soltanto 7 giornate alla fine di questa splendida stagione e tra Milan, Napoli ed Inter ci sono soltanto 3 punti, con i partenopei che però hanno giocato una partita in più. L’arrivo a pari merito, è un’eventualità che non può essere ignorata a questo punto.

I parametri per i quali viene decisa la posizione finale delle squadre arrivate a pari punti sono 5. In ordine ci sono: punti negli scontri diretti, differenze gol negli scontri diretti, differenza gol complessiva, gol segnati e infine sorteggio.

Al giorno d’oggi, in caso di arrivo a pari merito di Napoli e Milan, con gli scontri diretti in perfetta parità, sarebbe decisiva la differenza reti. Al contrario, in caso di arrivo a pari merito con l’Inter, gli azzurri vedrebbero i propri sogni frantumarsi per via degli scontri diretti, a favore dei nerazzurri.

In caso d’arrivo a pari merito di tre o più squadre, si terrebbe conto della classifica avulsa, che tiene conto esclusivamente dei punti collezionati negli scontri diretti. Essa vedrebbe al comando i rossoneri con 7 punti, davanti ad Inter e Napoli rispettivamente con 5 e 4 punti.