Corbo: “Zanoli è un giocatore elegante, sembrava sceso dalla Luna”

Dopo l’importantissima gara con l’Atalanta vinta per 3-1 dai ragazzi di Spalletti, il giornalista Antonio Corbo ha detto la sua su un giocatore del Napoli.

Si tratta del terzino classe 2000 Alessandro Zanoli, che si è dimostrato pronto nonostante fosse la sua prima da titolare con la maglia del Napoli. Di seguito le parole di Corbo: “Mai così puntuali nelle chiusure esterne i terzini. Mario Rui coglie l’attimo fatale, rinvii risolutivi, un tocco e via, si perde il conto dei pericoli sfumati. Sull’altro versante, al posto dell’eterno Di Lorenzo compare Zanoli, segnalato a Castel di Sangro ma subito nascosto in guardaroba, come un golf di cachemire. Spalletti lo considerava forse elegante ma leggero per l’inverno, Zanoli è invece difensore di personalità sontuosa per un ragazzo del 2000, preso dal Carpi e mandato per un anno nel Legnago per uno stage. Gli allenamenti chiusi hanno lasciato al buio un talento che ieri sembrava sceso dalla luna. Conduce lui la cavalcata per il primo gol, con Mertens che si procura il rigore e Insigne che ne fa il suo ottavo gol, il settimo dal dischetto“