Fabian Ruiz è uno dei calciatori più decisivi del Napoli in questa stagione. Il suo livello è aumentato, così come il valore del suo cartellino. Le sue prestazioni non sono passate inosservate al di fuori dei confini nazionali, infatti c’è più di un club che vorrebbe garantirsene le prestazioni per la prossima stagione. Una di queste è il Real Madrid, allenato da Carlo Ancelotti. L’interesse però è vivo anche tra le dirigenze di Paris Saint Germain e Arsenal. A riportare è calciomercato.com.