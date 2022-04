CdS – Spalletti: “Non possiamo fermarci, il nostro momento è adesso…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti a seguito della vittoria conquistata dal suo Napoli contro l’Atalanta.

Il tecnico toscano ha esaltato la prestazione dei suoi, affermando che il gruppo dovrà continuare a lavorare per vincerle tutte. Lo scopo è puntare al massimo degli obiettivi possibili.

Queste le parole di Spalletti: “Tutta la squadra è molto presente e compatta. Si aiuta: ha capito che si sta giocando la felicità di un popolo intero e meriterebbe di fargliela vivere. Arrivati a questo punto non si può più sbagliare l’atteggiamento e quando sei a lottare a questo livello di classifica non ci si può tirare più in dietro. Ora sono tutte partite pesanti: siamo arrivati qui facendo tanti sacrifici e l’avversario, casa o trasferta non cambieranno nulla: si può giocare anche nel parcheggio, togliamo le macchine e via. Il momento è ora e ce lo dobbiamo prendere”.