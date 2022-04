In riferimento all’articolo pubblicato oggi sul nostro portale: “Auriemma: “Osimhen è rientrato giovedì per cause di forza maggiore! Le autorità gli hanno impedito di partire: vi spiego”.

Teniamo a rettificare la notizia in questione perché riporta una considerazione che il collega Raffaele Auriemma non ha mai fatto. Ci scusiamo con Raffaele Auriemma per l’errore commesso.