Bologna, Sarri in pole per la panchina. Ma Saputo non molla: proverà a convincere Motta con una proposta di rinnovo

Joey Saputo è ritornato a Bologna e tra i primi incontri in programma ci sarà quello con Thiago Motta per convincere il tecnico a rimanere: pronto il prolungamento. Il tecnico però è ambito da molte squadre (Juve in pole) e sarà quasi impossibile trattenerlo.

Se non si dovesse trovare un accordo il Bologna, a malincuore, cercherebbe un’altra soluzione e al momento sono 4 le opzioni: in pole secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe Maurizio Sarri. Primi contatti informali con l’ex allenatore della Lazio, al quale non dispiacerebbero né la città, né la prossimità da casa, né l’idea di tornare a giocare in Europa con una squadra orientata al gioco. L’ostacolo potrebbe essere il salario che si aggirerebbe intorno ai 3-4 milioni all’anno. Nella lista delle alternative ci sarebbero Raffaele Palladino del Monza, Vincenzo Italiano della Fiorentina ed Eusebio Di Francesco del Frosinone.