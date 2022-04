Sky – Atalanta-Napoli, Spalletti sceglie Zanoli e Gasperini recupera Boga. Le probabili formazioni

Saranno quasi obbligate le scelte di formazione per Luciano Spalletti nel match di domani contro l’Atalanta. Con Di Lorenzo infortunato, Rrahmani e Osimhen squalificati, Ounas non al meglio, Petagna che rientra a fine mese e Lozano rientrato tardi dalla nazionale, non si esclude anche la possibilità di una difesa a tre, ma dal 1′ minuto secondo Sky Sport dovrebbe partire l’ormai consueto 4-3-3.

In porta ci sarà Ospina, in difesa Zanoli e Juan Jesus dovrebbero completare il reparto con Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Anguissa è recuperato e affiancherà Fabian Ruiz e Lobotka, con Politano nel tridente offensivo insieme a Mertens ed Insigne. L’Atalanta invece recupera Demiral, Freuler, Pessina, Scalvini e Boga, quest’ultimo pronto a partire titolare insieme a Malinovskyi nel duo offensivo. Sulle fasce pronti Hateboer e Zappacosta, difficile vedere dal 1′ Muriel, che rientrerà tardi dal Sudamerica. Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Mertens, Insigne.