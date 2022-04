L’edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio ai provvedimenti presi dalla Procura Federale contro alcuni club italiani, tra cui anche il Napoli, deferito per una presunta violazione dei protocolli anti Covid e anche per via delle plusvalenze. Secondo il quotidiano, il club azzurro sarebbe rimasto sorpreso dal secondo e sostiene di aver agito correttamente. Le tensioni tra De Laurentiis e Gravina si erano alleggerite dopo lo stop alle multiproprietà, ma la sensazione è che si andrà verso una battaglia legale dopo le ultime disposizioni della Figc.