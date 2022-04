Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Kalidou Koulibaly (scadenza 2023), per evitare che vada in scadenza nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la società sta spingendo per trovare un accordo e avrebbe offerto al senegalese un rinnovo fino al 2025 con annesso ruolo da capitano. I primi colloqui sono stati positivi e nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro.