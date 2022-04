Tuttosport – Con Osimhen in campo è un altro Napoli. Il dato

Victor Osimhen, trascinatore nell’ultimo mese del Napoli, sarà il grande assente del big match contro l’Atalanta. I suoi gol hanno permesso ai partenopei di raccogliere molteplici vittorie in più momenti della stagione. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la presenza del nigeriano in campo risulta spesso decisiva per gli azzurri ai fini del risultato. Come riportato dal quotidiano, con il suo numero 9, il Napoli ha vinto il 70% delle partite disputate. Percentuale che scende al 50% quando non è presente in campo, e che inevitabilmente, abbassa la media punti.